2018-11-26T16:45:40+03:00
Дом. Семья

10 елочных базаров откроются в Кирове к 20 декабря

Все площадки будут работать вплоть до 31 декабря
Александр ЧАРУШИН
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Прилавки с живыми елями могут появиться также на Центральном и Октябрьском рынках. Фото: admkirov.ruПрилавки с живыми елями могут появиться также на Центральном и Октябрьском рынках. Фото: admkirov.ru
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В Кирове утвержден список адресов, по которым будут располагаться елочные базары. Всего для торговли живыми новогодними елями выбрано 10 различных площадок, они будут открыты к 20 декабря.

Купить елку кировчане смогут по следующим адресам:

- перекресток улиц Воровского и Е. Кочкиной;

- улица Горького, у входа в парк имени С. М. Кирова с улицы Калинина;

- сквер на перекрестке улиц Щорса и Пугачева;

- сквер у завода «Авитек»;

- сквер на улице Лепсе, 3;

- улица Московская, 149;

- Октябрьский проспект, 31;

- улица Павла Корчагина, 215;

- улица Баумана, 5;

- улица Ленина, 102б;

Также прилавки с живыми новогодними елями могут открыться на Центральном и Октябрьском рынках. Все указанные площадки будут работать вплоть до 31 декабря 2018 года.

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