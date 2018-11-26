10 елочных базаров откроются в Кирове к 20 декабря
В Кирове утвержден список адресов, по которым будут располагаться елочные базары. Всего для торговли живыми новогодними елями выбрано 10 различных площадок, они будут открыты к 20 декабря.
Купить елку кировчане смогут по следующим адресам:
- перекресток улиц Воровского и Е. Кочкиной;
- улица Горького, у входа в парк имени С. М. Кирова с улицы Калинина;
- сквер на перекрестке улиц Щорса и Пугачева;
- сквер у завода «Авитек»;
- сквер на улице Лепсе, 3;
- улица Московская, 149;
- Октябрьский проспект, 31;
- улица Павла Корчагина, 215;
- улица Баумана, 5;
- улица Ленина, 102б;
Также прилавки с живыми новогодними елями могут открыться на Центральном и Октябрьском рынках. Все указанные площадки будут работать вплоть до 31 декабря 2018 года.