2018-11-26T11:49:08+03:00
Общество

В Куменах предприятие незаконно добыло грунт на 8,5 миллиона

58 тысяч «кубов» ушло на постройку дороги для техники
Евгений ДЕМИХОВ
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Предприятие раскопало плодородный слой земли для обустройства дороги. Фото: СУ СКРПредприятие раскопало плодородный слой земли для обустройства дороги. Фото: СУ СКР
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Вблизи деревни Мошаны Куменского района предприятие занималось возведением водозабора подземных вод. Для проезда техники было решено построить дорогу. Грунт для этих целей взяли неподалеку и, как оказалось, незаконно.

- В период 2015-2016 годов предприятие без лицензии добывало грунт для строительства подъездных путей, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - За это время успели выкопать 58 тысяч кубометров общераспространенных полезных ископаемых стоимостью 8,5 миллиона рублей. Был нанесен ущерб плодородному слою, нарушен водный и воздушный режим почвы.

На восстановление этого участка природе потребуется пять лет. Фото: СУ СКР по Кировской области

На восстановление этого участка природе потребуется пять лет. Фото: СУ СКР по Кировской области

Следствие выяснило, что вред, причиненный участку, был существенным. На восстановление этой территории уйдет пять лет.

Всего предприятие выкопало 58 тысяч кубометров грунта. Фото: СУ СКР по Кировской области

Всего предприятие выкопало 58 тысяч кубометров грунта. Фото: СУ СКР по Кировской области

По факту нарушения было заведено уголовное дело по статье 246 УК «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». За это виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

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