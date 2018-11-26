В Куменах предприятие незаконно добыло грунт на 8,5 миллиона

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-26T11:49:08+03:00

58 тысяч «кубов» ушло на постройку дороги для техники

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Вблизи деревни Мошаны Куменского района предприятие занималось возведением водозабора подземных вод. Для проезда техники было решено построить дорогу. Грунт для этих целей взяли неподалеку и, как оказалось, незаконно.

- В период 2015-2016 годов предприятие без лицензии добывало грунт для строительства подъездных путей, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - За это время успели выкопать 58 тысяч кубометров общераспространенных полезных ископаемых стоимостью 8,5 миллиона рублей. Был нанесен ущерб плодородному слою, нарушен водный и воздушный режим почвы.

На восстановление этого участка природе потребуется пять лет. Фото: СУ СКР по Кировской области

Следствие выяснило, что вред, причиненный участку, был существенным. На восстановление этой территории уйдет пять лет.

Всего предприятие выкопало 58 тысяч кубометров грунта. Фото: СУ СКР по Кировской области

По факту нарушения было заведено уголовное дело по статье 246 УК «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». За это виновному грозит до пяти лет лишения свободы.