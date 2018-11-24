В Кировской области 121 магазин продавал алкоголь в неположенное время

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-24T12:03:57+03:00

Продавать алкоголь в Кировской области можно только в строго установленное время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За продажу спиртного в запрещенное время 83 юридическим лицам грозят штрафы до 300 тысяч рублей

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После ряда проверок в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области обнаружили 121 торговую точку, где нарушают время реализации алкоголя.

- Эти магазины принадлежат 83 юридическим лицам, - рассказали в министерстве. - Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ч.3 ст.14.16 КоАП

Кроме того проверки в 2018 года выявили нарушителей, которые продавали спиртное в запрещенные дни 1 и 27 июня и 1 сентября. Таких магазинов нашли 141 по всему региону.

Все нарушители имеют лицензии на продажу алкогольной продукции, но пренебрегают законодательством Кировской области. Согласно нему, розничная продажа спиртного в будние дни запрещается с 23 часов (в воскресенье с 22) до 10 утра.