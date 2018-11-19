2018-11-19T15:35:38+03:00
Происшествия

На трассе рейсовый автобус вылетел в кювет: четверо пострадали, среди них был ребенок

Водитель не справился с управлением
Александр ЧАРУШИН
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Машина с пассажирами съехала с дороги. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиМашина с пассажирами съехала с дороги. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В воскресенье, 18 ноября, на трассе в Кировской области рейсовый автобус с пассажирами вылетел в кювет. Авария произошла в 11.00 часов в Оричевском районе. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса маршрута № 149 Киров - Зенгино не справился с управлением, в итоге машина съехала с дороги.

- Водитель автобуса получил травмы, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Пострадали и трое пассажиров автобуса, среди них была пятилетняя девочка. К счастью, госпитализация никому из них не потребовалась.

Отметим, что 49-летний водитель в момент аварии был трезв. Остальные детали этого ЧП устанавливают автоинспекторы.

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