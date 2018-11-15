2018-11-15T13:17:52+03:00
Политика

Анна Альминова возглавила областное Минспорта и молодежной политики

О причинах смены руководства ведомства пока не сообщается
Александр ЧАРУШИН
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Ранее Анна Альминова была заместителем министраРанее Анна Альминова была заместителем министраФото: Евгений СЕДЕЛЬНИКОВ
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Как рассказал «Комсомолке» собственный источник в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, сегодня в ведомстве сменился руководитель. Минспорта возглавила Анна Альминова, ранее работавшая в должности замминистра.

К слову, соответствующее распоряжение пока не опубликовано в открытом доступе. О причинах смены руководства Минспорта и о том, какую новую должность может получить экс-министр Георгий Барминов, источник «Комсомолки» не сообщил.

Позднее в правительстве Кировской области официально подтвердили информацию о назначении Анны Альминовой на пост руководителя министерства спорта и молодежной политики региона.

СПРАВКА «КП»

Анна Альминова

Родилась в 1985 году в деревне Вичевщина Куменского района Кировской области.

Окончила МГПУ им. М. Шолохова.

Мастер спорта международного класса.

Серебряный призер чемпионата России 2004 года в беге на 800 метров.

Победительница Кубка европейских чемпионов среди юниоров в беге на 1 500 метров. Участница Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай).

Победительница зимнего чемпионата Европы 2009 года в Турине.

Чемпионка России 2009 года в беге на 1 500 метров.

Экс-заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области.

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