Анна Альминова возглавила областное Минспорта и молодежной политики
Как рассказал «Комсомолке» собственный источник в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, сегодня в ведомстве сменился руководитель. Минспорта возглавила Анна Альминова, ранее работавшая в должности замминистра.
К слову, соответствующее распоряжение пока не опубликовано в открытом доступе. О причинах смены руководства Минспорта и о том, какую новую должность может получить экс-министр Георгий Барминов, источник «Комсомолки» не сообщил.
Позднее в правительстве Кировской области официально подтвердили информацию о назначении Анны Альминовой на пост руководителя министерства спорта и молодежной политики региона.
СПРАВКА «КП»
Анна Альминова
Родилась в 1985 году в деревне Вичевщина Куменского района Кировской области.
Окончила МГПУ им. М. Шолохова.
Мастер спорта международного класса.
Серебряный призер чемпионата России 2004 года в беге на 800 метров.
Победительница Кубка европейских чемпионов среди юниоров в беге на 1 500 метров. Участница Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай).
Победительница зимнего чемпионата Европы 2009 года в Турине.
Чемпионка России 2009 года в беге на 1 500 метров.
Экс-заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области.