За срыв сроков ремонта дворов подрядчиков оштрафуют на 800 тысяч

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-15T10:33:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году ремонта дождались не только дороги, но и кировские дворы. Так, по словам начальника департамента городского хозяйства Александра Орехова, за сезон в городе отремонтировали 52 двора.

Однако не везде удалось довести дело до конца: на 13 придомовых территориях до сих пор не установили скамейки, урны, элементы детских и спортивных площадок.

В департаменте заверили, что подрядчики тут ни при чем, виной тому задержка материалов из Москвы. К концу этой недели все недостающие элементы будут доставлены и установлены.

За качеством работ следят не только местные власти, но и специалисты независимой экспертизы. Они изучают соответствие работ с техзаданием, делают замеры, проверяют асфальт в лабораториях.

Подрядчиков-нарушителей накажут рублем: за срыв сроков ремонта им грозит штраф на 800 тысяч рублей.

Справедливости ради заметим, что в этом году ремонты дворов начались довольно поздно и тут вина не только строителей. Осмотр придомовых территорий, в ходе которого выявлялись дефекты, провели лишь к лету. После чего составлялись сметы, техзадания и лишь потом торги. В результате к работам приступили в 20-х числах августа.

- К тому же в сентябре из-за дождливой погоды пришлось отложить работы по укладке асфальта и брусчатки, - пояснил Александр Орехов. - Все эти моменты мы учли на будущее, и дефектовку дворов, которые могут быть отремонтированы в дальнейшем, начали проводить уже в текущем году.

Одними из первых, кто отчитался о завершении ремонта, стала подрядная организация, которая проводила работы в Нововятском районе (ООО «Тигран Великий»). Возле дома на улице Молодой Гвардии, 8, уложили брусчатку. У каждого подъезда установлены скамейки и урны, а на игровой площадке спортивный комплекс. Также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь была обустроена ливневая система. Проблема с подтоплением двора решена и по адресу улица Индустриальная, 8б. Придомовая территория здесь находится в низине, и ранее сюда стекалась вода из соседних дворов. В качестве преград подрядчик установил «лежачих полицейских», которые направляют потоки в водоотводные каналы ливневой системы.

Активное участие в ремонтах принимали и жители близлежащих домов - они сообщали в администрацию свои замечания и предложения.

Экспертиза качества ремонта дворов будет продолжаться до конца ноября. В случае выявления нарушений городские чиновники начнут спрашивать с подрядчиков, по какой причине были недоделки, и в случае серьезных нарушений им грозят санкции.