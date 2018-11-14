В Кирове после драки в баре погиб 37-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-14T13:55:37+03:00

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В субботу, 10 ноября, в два часа ночи около развлекательного центра на улице Ломоносова произошла драка между 24-летним и 37-летним мужчинами. С чего началась ссора между ними, пока неизвестно.

- В результате конфликта молодой человек избил мужчину, - пояснили в Следкоме по Кировской области. - Он получил тяжелые травмы и был доставлен в скорую. Несмотря на все усилия медиков, 11 ноября мужчина скончался, не приходя в сознание.

Молодого человека задержала полиция. На него завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Сейчас он находится под стражей. Идет выяснение всех обстоятельств трагедии.