В Кирове безухая кошка ищет тех, кто подарит ей новый дом, заботу и любовь

СЕГОДНЯ 19:11 2018-11-13T19:20:23+03:00

Сейчас здоровью и жизни кошки ничего не угрожает: она находится на стационарном лечении в ветклинике. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

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В Кирове волонтеры «Дари добро» и ветеринары клиники «Биосфера» лечат бездомную кошку без уха и с серьезными травмами задних лап. Серую, так зовут эту питомца, увидела проезжающая мимо района Потребкооперации девушка. Она сообщила в группу волонтеров, те сразу же выехали на место. Но найти животное удалось лишь со второго раза: она боялась и пряталась от людей.

У Серой нет правого ухи. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

- К сожалению, животные не могут рассказать нам, что с ними произошло, но это по сути и не важно, - рассказала в посте волонтер «Дари добро» Евгения. - Но Серую мы нашли в ужасном состоянии: молодая серая кошка осталась без уха, в голове зияет дыра...задние лапы сильно травмированы, как будто они долго были придавлены чем-то...Сейчас Серая на стационарном лечении в больнице: ей колют антибиотики и обрабатывают раны. Аппетит у нее хороший и к людям она уже привыкла: мурчит, ласкается. После лечения ее стерилизуют.

А задние лапы сильно травмированы. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

Если вы хотите помочь Серой, то принимаются любые виды помощи: от корма до денежных взносов. Но самой ценной помощью для Серой будет новый дом и хозяева с большим сердцем, способным подарить ей заботу, ласку и любовь. Она нуждается в этом!

Чтобы помочь Серой можно обратиться в группу «Дари добро» или обратиться по «голодному» телефону: 8(961)563-69-56