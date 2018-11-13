Ученики 25 кировских школ станут участниками всероссийской кампании «Культура на дорогах»

СЕГОДНЯ 18:04 2018-11-13T18:09:07+03:00

Для детей проведут мастер-классы по использованию ремней безопасности в автомобилях и концентрации внимания «за рулем»

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В Кирове прошел второй день всероссийской акции «Культура на дорогах». Сегодня площадками для ее проведения стали пять школ, четыре детских сада и два средних и высших учебных заведения города. Всего в акции примут участие 25 общеобразовательных, 20 дошкольных и 10 высших учреждений.

Эксперты центра «Движение без опасности» проведут открытые уроки в 25 школахФото: Елизавета Захарова

Сегодня учащиеся средних классов на один урок покинули свои парты и пришли на «открытое занятие» по культуре на дороге. Представители экспертного центра «Движение вверх» вкратце рассказали о проекте и том, чем они занимаются. После этого взору учеников был представлен анимированный клип о том, как они должны себя вести на дорогах, ведь они тоже являются главными участниками дорожного движения. Обучающимся напомнили правила дорожного движения во время перехода улиц, прогулок на улицах, во дворах, а тажке правила и обязанности пешеходов и пассажиров.

После просмотра видеоролика лекторы на примере показали, как необходимо пристегиваться в автомобильных детских защитных креслах и что грозит ребенку при несоблюдении этих правил.

Но больший интерес у учеников вызвал мастер-класс по концентрации внимания: они на себе проверили, как сложно управлять автомобилем и разговаривать со своими пассажирами, терять внимание во время движения.

Самым интересным и сложным оказался мастер-класс по концентрации на балансировочной платформеФото: Елизавета Захарова

Самый умный ученик (а это выявлял опрос по ПДД) вставал на балансировочную платформу в «стойку водителя»: ноги на ширине плеч (как на педалях), руки на невидимом руле. Главная задача - стоять, не падая, представляя, что дальняя стена - это твоя дорога, твой путь. И если в полной тишине ученик справлялся с задачей, то после посыпавшихся на него вопросов терял хватку уже на четвертой реплике и опускал руки.

На платформе надо было стоять и поддерживать разговор с организатором, что оказалось очень сложным: десять секунд и ты упалФото: Елизавета Захарова

Прямо как водители во время разговоров по телефону или с пассажирами. После необычного урока дети получили подарки от организаторов: чехлы для транспортных карт и линейки с логотипами организаторов.

В конце урока детям подарили линейки, напоминающие самые важные ПДДФото: Елизавета Захарова

Фото: Елизавета Захарова

Кстати, данная кампания состоялась благодаря российскому союзу автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России, Министерства транспорта России, Министерства просвещения Российской Федерации и экспертного центра «Движение без опасности».

Напомним, что вчера представители команды «Движение без опасности» встретились с врачами Кировского перинатального центра.