2018-11-13T18:09:07+03:00
Общество

Ученики 25 кировских школ станут участниками всероссийской кампании «Культура на дорогах»

Для детей проведут мастер-классы по использованию ремней безопасности в автомобилях и концентрации внимания «за рулем»
Елизавета Захарова
Поделиться:
Сегодня открытый урок, посвященный культуре на дорогах прошел в средних классах школы №70Сегодня открытый урок, посвященный культуре на дорогах прошел в средних классах школы №70Фото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

В Кирове прошел второй день всероссийской акции «Культура на дорогах». Сегодня площадками для ее проведения стали пять школ, четыре детских сада и два средних и высших учебных заведения города. Всего в акции примут участие 25 общеобразовательных, 20 дошкольных и 10 высших учреждений.

Эксперты центра «Движение без опасности» проведут открытые уроки в 25 школах Фото: Елизавета Захарова

Эксперты центра «Движение без опасности» проведут открытые уроки в 25 школахФото: Елизавета Захарова

Сегодня учащиеся средних классов на один урок покинули свои парты и пришли на «открытое занятие» по культуре на дороге. Представители экспертного центра «Движение вверх» вкратце рассказали о проекте и том, чем они занимаются. После этого взору учеников был представлен анимированный клип о том, как они должны себя вести на дорогах, ведь они тоже являются главными участниками дорожного движения. Обучающимся напомнили правила дорожного движения во время перехода улиц, прогулок на улицах, во дворах, а тажке правила и обязанности пешеходов и пассажиров.

После просмотра видеоролика лекторы на примере показали, как необходимо пристегиваться в автомобильных детских защитных креслах и что грозит ребенку при несоблюдении этих правил.

Но больший интерес у учеников вызвал мастер-класс по концентрации внимания: они на себе проверили, как сложно управлять автомобилем и разговаривать со своими пассажирами, терять внимание во время движения.

Самым интересным и сложным оказался мастер-класс по концентрации на балансировочной платформе Фото: Елизавета Захарова

Самым интересным и сложным оказался мастер-класс по концентрации на балансировочной платформеФото: Елизавета Захарова

Самый умный ученик (а это выявлял опрос по ПДД) вставал на балансировочную платформу в «стойку водителя»: ноги на ширине плеч (как на педалях), руки на невидимом руле. Главная задача - стоять, не падая, представляя, что дальняя стена - это твоя дорога, твой путь. И если в полной тишине ученик справлялся с задачей, то после посыпавшихся на него вопросов терял хватку уже на четвертой реплике и опускал руки.

На платформе надо было стоять и поддерживать разговор с организатором, что оказалось очень сложным: десять секунд и ты упал Фото: Елизавета Захарова

На платформе надо было стоять и поддерживать разговор с организатором, что оказалось очень сложным: десять секунд и ты упалФото: Елизавета Захарова

Прямо как водители во время разговоров по телефону или с пассажирами. После необычного урока дети получили подарки от организаторов: чехлы для транспортных карт и линейки с логотипами организаторов.

В конце урока детям подарили линейки, напоминающие самые важные ПДД Фото: Елизавета Захарова

В конце урока детям подарили линейки, напоминающие самые важные ПДДФото: Елизавета Захарова

Фото: Елизавета Захарова

Кстати, данная кампания состоялась благодаря российскому союзу автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России, Министерства транспорта России, Министерства просвещения Российской Федерации и экспертного центра «Движение без опасности».

Напомним, что вчера представители команды «Движение без опасности» встретились с врачами Кировского перинатального центра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове безухая кошка ищет тех, кто подарит ей новый дом, заботу и любовь
Антимонопольная служба отменила закупку автобусов для кировского АТП
Мэрия: на Центральном рынке начали наводить порядок
В Лянгасово 33-летний мужчина обокрал железнодорожное депо
В Кировской области три фирмы-однодневки «отмыли» один миллиард рублей
Пять домов по улице Романа Ердякова оставили без отопления
В Кирове из-за курильщика загорелась квартира
За неделю 5 200 кировчан заболели ОРВИ
За девять месяцев в пожарах в Кировской области погиб 101 человек
За кражу мандаринов на 800 рублей кировчанин может получить четыре года колонии
Кировчанин занял второе место на Кубке России по горному бегу
Очередного кировского застройщика подозревают в крупном мошенничестве
У кировчанки выманили 42 тысячи в «интернет-банке»
Кировская область попала в топ-10 регионов с лучшим событийным туризмом
С начала года 145 кировчан пожаловались на высокий уровень шума в домах
В центре Кирова таксист сбил 69-летнюю пенсионерку на переходе
Кировская «Родина» проиграла четвертый матч подряд