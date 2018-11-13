Пять домов по улице Романа Ердякова оставили без отопления

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-13T17:50:56+03:00

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Несмотря на то что в Кирове уже наступили холода, работы по ремонту сетей продолжаются до сих пор. Так, пять домов на улице Романа Ердякова на восемь часов отключили от тепла для того, чтобы устранить дефекты на трубах.

Оказалось, что причиной поздних ремонтов стало банкротство обслуживающей компании «Лепсе-сеть». Чтобы не оставить сети бесхозными, а людей без отопления зимой, в срочном порядке имущество предприятия (сети протяженностью почти 36 километров и 11 центральных тепловых пунктов) передали АО «КТК».

Трубы подвергли тщательной проверке, которая показала их многочисленные дефекты.

- После передачи нам сетей в течение двух недель мы устранили порядка 20 дефектов, на одном из проблемных участков заменили порядка 50 метров трубопровода, - сообщил заместитель главного инженера КТК Александр Охапкин. - К вечеру ремонт проблемных участков на улице Романа Ердякова завершат и тепло вернется в квартиры кировчан.

Заметим, что участки, полученные по наследству от «Лепсе-сеть», будут на контроле администрации Кирова и Кировской теплоснабжающей компании. Работать планируют по прецеденту: как только будет прорыв, бригада тут же устранит.