2018-11-13T15:56:13+03:00
Здоровье

За неделю 5 200 кировчан заболели ОРВИ

Половина случаев пришлась непосредственно на областную столицу
Александр ЧАРУШИН
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Вирусов гриппа, активно циркулирующих на территории города, не выявленоВирусов гриппа, активно циркулирующих на территории города, не выявленоФото: Светлана БОРИСОВА
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На неделе с 6 по 11 ноября в Кировской области 5 231 человек заболел ОРВИ - на 13% меньше, чем двумя неделями ранее. Этот показатель также оказался на 13% ниже недельного эпидемического порога. В среднем на десять тысяч жителей региона пришлось всего 40,5 случаев заболевания.

- 2 755 заболевших проживают непосредственно в городе Кирове, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Здесь на десять тысяч жителей пришлось 52,2 случая заболевания ОРВИ, однако и этот показатель оказался ниже предельной нормы. На данный момент вирусов гриппа, активно циркулирующих на территории города, не выявлено.

Отметим, что на сегодня уже свыше 400 тысяч кировчан сделали прививки от гриппа, среди них было почти 59 тысяч детей. Таким образом, план по вакцинации выполнен уже на 32%.

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