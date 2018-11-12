Чепчанин получил срок за кражу двух бутылок водки из магазина

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-12T13:54:25+03:00

У мужчины не нашлось 332 рублей на покупку

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Жителя Кирово-Чепецка осудили за открытое хищение товаров из магазина крупной федеральной сети. Само ЧП произошло еще 16 марта 2018 года. Нетрезвый местный житель взял с витрины две бутылки водки, спрятал их в рукава куртки и пошел к выходу. Директор магазина пыталась остановить его, однако чепчанин сбежал с места ЧП. Общая стоимость похищенного алкоголя составила 332 рубля.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Открытое хищение чужого имущества», - рассказали в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Однако мужчина совершил кражу в момент, когда его предыдущая судимость еще не была погашена, этот факт отягчил его вину.

В итоге чепчанина приговорили к 1 году и 10 месяцам исправительной колонии общего режима.