В Нововятске в частном доме взорвался газ

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-09T15:36:26+03:00

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В Нововятском районе произошел хлопок газовоздушной смеси в подвале частного дома на улице Раздольная. Авария случилась в четверг, 8 ноября. В газовой службе и МЧС сообщили, что дальнейшего возгорания не последовало, никто не пострадал, а здание почти не повреждено: местами только выбило стекла.

- По предварительной информации, причина ЧП - повышение давления газа на выходе с газораспределительного пункта, - сообщили в АО «Газпром газораспределение Киров». - Устранение неполадок уже ведется специализированными службами. Для обеспечения безопасности населения на время ремонта было отключено газоснабжение в 40 домах в слободах Лянгасы и Решетники.

В мэрии Кирова отметили, что газ вернется в дома жителей уже сегодня.