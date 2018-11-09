2018-11-09T15:36:26+03:00
Происшествия

В Нововятске в частном доме взорвался газ

Из-за аварии отключили газоснабжение в 40 домах
Евгений ДЕМИХОВ
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Авария случилась из-за повышения давления газа в системе. Фото: архив «КП»Авария случилась из-за повышения давления газа в системе. Фото: архив «КП»
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В Нововятском районе произошел хлопок газовоздушной смеси в подвале частного дома на улице Раздольная. Авария случилась в четверг, 8 ноября. В газовой службе и МЧС сообщили, что дальнейшего возгорания не последовало, никто не пострадал, а здание почти не повреждено: местами только выбило стекла.

- По предварительной информации, причина ЧП - повышение давления газа на выходе с газораспределительного пункта, - сообщили в АО «Газпром газораспределение Киров». - Устранение неполадок уже ведется специализированными службами. Для обеспечения безопасности населения на время ремонта было отключено газоснабжение в 40 домах в слободах Лянгасы и Решетники.

В мэрии Кирова отметили, что газ вернется в дома жителей уже сегодня.

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