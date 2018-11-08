На Филейке труп неизвестного мужчины четыре часа пролежал у мусорной площадки

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-08T15:13:22+03:00

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Жители дома № 40 на улице Дзержинского обнаружили рядом с мусорными контейнерами труп мужчины. Он пролежал там более четырех часов. На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов, в том числе и следователи СКР.

- Тело мужчины обнаружили около часа дня, - пояснила руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Кировской области Мария Меркулова. - Следователь приехал, осмотрел место происшествия. Также установлено, что мужчине около 55 лет, а на его теле следов насильственной смерти нет.

По факту смерти кировчанина проводится доследственная проверка.

Но жителей нашего города больше всего возмутило то, что тело погибшего долгое время не могли увезти с мусорной площадки - лишь накрыли черной пленкой.

- Не могут бедолагу увезти, - написали к группе «КУ-43». - Ладно, хоть пакетом накрыли, и на том спасибо, но ведь это просто ужас какой-то! Не важно, кто он, но будьте добры оказать помощь. Чем полиция и скорая занималась, я вообще не понимаю. Приехали - уехали, и как ничего и не было.

Однако в следственном комитете нам пояснили, что вывозкой тела не занимаются ни медики, ни следователи, ни полицейские. Для этого существует отдельная служба, которая приезжает за телом. А загруженность бывает различная - и это надо учитывать.