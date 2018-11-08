2018-11-08T15:13:22+03:00
Общество

На Филейке труп неизвестного мужчины четыре часа пролежал у мусорной площадки

Личность погибшего пока не установлена
Елизавета Захарова
Поделиться:
Труп мужчины пролежал около четырех часов на площадке для мусорных баков. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheТруп мужчины пролежал около четырех часов на площадке для мусорных баков. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
Изменить размер текста:

Жители дома № 40 на улице Дзержинского обнаружили рядом с мусорными контейнерами труп мужчины. Он пролежал там более четырех часов. На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов, в том числе и следователи СКР.

- Тело мужчины обнаружили около часа дня, - пояснила руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Кировской области Мария Меркулова. - Следователь приехал, осмотрел место происшествия. Также установлено, что мужчине около 55 лет, а на его теле следов насильственной смерти нет.

По факту смерти кировчанина проводится доследственная проверка.

Но жителей нашего города больше всего возмутило то, что тело погибшего долгое время не могли увезти с мусорной площадки - лишь накрыли черной пленкой.

- Не могут бедолагу увезти, - написали к группе «КУ-43». - Ладно, хоть пакетом накрыли, и на том спасибо, но ведь это просто ужас какой-то! Не важно, кто он, но будьте добры оказать помощь. Чем полиция и скорая занималась, я вообще не понимаю. Приехали - уехали, и как ничего и не было.

Однако в следственном комитете нам пояснили, что вывозкой тела не занимаются ни медики, ни следователи, ни полицейские. Для этого существует отдельная служба, которая приезжает за телом. А загруженность бывает различная - и это надо учитывать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове разыскивают 15-летнего подростка
В Кирове на улице Кольцова произошло ДТП
«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок
В Уржумском районе 54-летний мужчина погиб в пожаре
97 кировских медучреждений смогут пользоваться телемедицинскими технологиями с помощью «Ростелекома»
В Кирове обнаружили 100 килограммов некачественной шаурмы и данаров
Умер актер Театра на Спасской Андрей Матюшин
В Кирове 9-летний мальчик получил тяжелую травму позвоночника в аквапарке
В Кировской области медики зафиксировали рост больных ОРВИ среди детей
Молодому кировчанину грозит двадцать лет тюрьмы за 39 «закладок» с наркотиками
В Арбажском районе опрокинулась лодка с пятью рыбаками: двое пропали без вести
В Кирове молодой человек угрожал сотрудникам банка и магазина
Домашние животные кировчан могут в одиночку передвигаться на фирменных поездах
«Спасенную» тульскими полицейскими икону отдали на реставрацию
Первые в России: в здравоохранение Кировской области внедрят искусственный интеллект
50 ударов по голове и телу: в Нововятске мужчина в пьяной ссоре забил свою сожительницу
Проверка слухов: говорить о закрытии кирово-чепецкого автовокзала рано
В Кирово-Чепецке супруги при разводе делили цветочные горшки, люстры и книги
Кировчане снова в строю на Параде Памяти в Самаре
В Кирове появился круглосуточный гостевой дом для малышей