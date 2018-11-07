Первые в России: в здравоохранении Кировской области внедрят искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-07T17:13:47+03:00

Подписание соглашения о внедрении первого искусственного интеллекта в российскую медицину состоялось в правительстве Кировской области. Фото: www.kirovreg.ru

Информационная система уже введена во все медицинские учреждения региона

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Диагностировать болезни кировчан будет искусственный интеллект. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области, где 6 ноября 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией «Комплексные медицинские информационные системы».

- Данный продукт будет выявлять заболевания пациентов на ранних стадиях, - пояснил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Наш регион станет первым в России, где в медицину будет внедрена система искусственного интеллекта. Ее главная цель - узнать информацию о здоровье пациента и проинформировать участкового врача о полученных результатах.

Искусственный интеллект, собрав необходимые показатели здоровья, составит картину потенциальных опасностей, а после ее анализа даст «сигнал тревоги» терапевту, который направит больного к специалисту узкой направленности.

Сегодня медицинская информационная система введена уже во все учреждения региона. Однако разработчики продолжают ее совершенствовать.