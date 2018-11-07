2018-11-07T15:49:36+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке супруги при разводе делили цветочные горшки, люстры и книги

Общая стоимость всех предметов превысила 200 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
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Раздел совместно нажитого имущества сопровождался скандалами и оскорблениямиРаздел совместно нажитого имущества сопровождался скандалами и оскорблениямиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Раздел имущества после развода супружеской пары из Кирово-Чепецка продолжался несколько часов. Все началось с того, что бывшие муж и жена подали встречные иски в суд о возврате совместно нажитого имущества, в том числе мебели и кухонной посуды. Общая стоимость предметов, поделенных между экс-супругами, превысила 200 тысяч рублей.

- Судебный пристав проводил раздел имущества при участии специалиста-оценщика, - рассказали в пресс-службе УФССП по Кировской области. - Бывшие муж и жена в итоге поделили между собой цветочные горшки, шторы, мягкую мебель, люстры, салатники, кружки и тарелки, бытовую технику.

Отметим, что экс-супругам досталось и по 10 книг из домашней коллекции. Раздел имущества шел достаточно долго и сопровождался скандалами, взаимными оскорблениями и нецензурной бранью.

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