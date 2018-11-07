2018-11-07T14:31:05+03:00
Общество

По улицам Кирова ездят наряженные троллейбусы

АТП отмечает юбилей троллейбусного сообщения
Анна КРЮКОВА
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Кировчане в соцсетях выкладывают фотографии из празднично украшенного транспорта. Фото: Мария ЕГОШИНАКировчане в соцсетях выкладывают фотографии из празднично украшенного транспорта. Фото: Мария ЕГОШИНА
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В среду, 7 ноября, на улицы Кирова выехали наряженные шариками и детскими рисунками троллейбусы. Таким образом АТП отмечает юбилей троллейбусного сообщения в нашем городе. Ровно 75 лет назад в 1943 году 7 ноября по Кирову проехал первый троллейбус.

- Он проехал от железнодорожного вокзала по улице Карла Маркса, затем по улице Коммуны (ныне Московской) к «Городской гостинице» («Центральной») и обратно, - пояснили в администрации города.

Один из первых троллейбусов нашего города. Фото: vyatkawalks.ru

Один из первых троллейбусов нашего города. Фото: vyatkawalks.ru

В честь праздника «Автотранспортное предприятие» объявило конкурс на лучшее оформление троллейбуса. В нем примут участие все бригады, работающие на линиях. Также к праздничной дате предприятие разработало тематические банеры и организовало конкурс детских рисунков. Кроме того, в честь 75-летия в троллейбусном депо пройдет турнир по настольному теннису.

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