2018-11-06T18:18:47+03:00
Общество

В Кирове вместо западного обхода построят восточный

Дорога соединит областной центр с Кирово-Чепецком и трассой Слободской — Белая Холуница
Мария Петрова
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Строительство будет идти за счет средств проекта «Безопасные и качественные дороги»Строительство будет идти за счет средств проекта «Безопасные и качественные дороги»Фото: Валентина РОГАЧЕВА
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В ближайших планах региона построить восточный обход, который свяжет областной центр, Кирово-Чепецк и трассу Слободской - Белая Холуница.

- У нас все проработано, начинается строительство моста через Чепцу, - подчеркнул Александр Чурин. - По нашему мнению, строительство дороги даст больший экономический и социальный эффект. Это не только существенно разгрузит Киров, но и сделает Кирово-Чепецк более доступным для жителей Слободского и других районов.

Реализовать этот проект планируется за счет средств региона и в рамках участия в программе «Безопасные и качественные дороги».

- Мы хотим так привлечь региональные средства, чтобы быть максимально независимыми от федеральных средств. Работы необходимо начинать как можно скорее, - добавил зампред правительства.

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