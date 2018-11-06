В Кирове вместо западного обхода построят восточный

СЕГОДНЯ 18:18 2018-11-06T18:18:47+03:00

Строительство будет идти за счет средств проекта «Безопасные и качественные дороги» Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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В ближайших планах региона построить восточный обход, который свяжет областной центр, Кирово-Чепецк и трассу Слободской - Белая Холуница.

- У нас все проработано, начинается строительство моста через Чепцу, - подчеркнул Александр Чурин. - По нашему мнению, строительство дороги даст больший экономический и социальный эффект. Это не только существенно разгрузит Киров, но и сделает Кирово-Чепецк более доступным для жителей Слободского и других районов.

Реализовать этот проект планируется за счет средств региона и в рамках участия в программе «Безопасные и качественные дороги».

- Мы хотим так привлечь региональные средства, чтобы быть максимально независимыми от федеральных средств. Работы необходимо начинать как можно скорее, - добавил зампред правительства.