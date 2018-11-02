Избавиться от пробок у «Макси» поможет расширение переездов

СЕГОДНЯ 19:11 2018-11-02T19:12:23+03:00

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Сити-менеджер Илья Шульгин рассказал о планах мэрии по борьбе с пробками в центре Кирова. По словам Шульгина, на данный момент власти разрабатывают новую комплексную систему работы городского транспорта. Так, по мнению кировчан, ситуация на улице Московской, традиционно стоявшей в пробках, усугубилась после открытия нового ТЦ «Макси». Однако проблема кроется не в этом объекте.

- Вся улица Московская довольно напряженная, - приводит слова Ильи Шульгина портал «Бизнес-новости» в Кирове». - Здание правительства, перекрестки с улицами Солнечной и Горького, с Хлебозаводским проездом - на всех этих участках нужно что-то делать. Эксперты подскажут нам, какие меры можно предпринять.

Также сити-менеджер отметил, что особенно непростым традиционно остается перекресток улиц Московской и Романа Ердякова - пробки появляются именно из-за его работы, а не из-за открытия нового ТЦ.

- Железнодорожные пути по Московской, Воровского и Щорса давно требуют расширения, - рассказал Илья Шульгин. - Необходимо увеличить переезды, чтобы справиться с увеличивающимся потоком машин.