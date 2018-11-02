В Кировской области участковый спас пенсионерку от невидимых мошек

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-02T18:00:14+03:00

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Участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России по Кировской области спас пенсионерку от невидимых мошек, которые «съедали ее заживо по ночам».

- Ко мне обратилась старушка, которая пожаловалась, что у нее в квартире появились странные невидимые мошки и что они беспокоят, летают и кусают ее, - поделился историей Алексей Кобелев. - Мы с товарищем выехали по адресу - конечно же, никаких мошек не обнаружили. Но чтобы бабушку успокоить и хоть как-то помочь, мы провели «обряд по их изгнанию»! В русской печи мы сожгли лист бумаги А4, на котором до этого было написано «заклинание». Как только бумага истлела, мы сказали, что с ней сгорели и мошки и больше они бабушку не побеспокоят. Женщина была очень довольна и благодарна нам.

Об этой истории «Комсомолка» узнала благодаря всероссийскому конкурсу «Народный участковый». Алексей Кобелев отправил на него свою анкету, где в графе «Необычные и интересные случаи на службе» и указал эту историю. Теперь этот доблестный офицер защищает честь Кировской области в федеральном конкурсе: Алексей Юрьевич по результатам голосования стал лучшим участковым нашего региона.

- В работе участкового очень важно с пониманием относиться к людям, - подытожил полицейский. - Именно для того, чтобы помогать людям, я выбрал профессию полицейского.