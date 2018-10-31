2018-10-31T17:21:05+03:00
Общество

Теплосети города ждет реконструкция

Кировские депутаты поддержали концессию
Мария ПЕТРОВА
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Теплосети города ждет реконструкцияТеплосети города ждет реконструкцияФото: Евгения ГУСЕВА
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66% городских теплосетей отжили свой век, их возраст давно перевалил за 25 лет. В результате многие кировчане на несколько месяцев остаются без горячей воды. Каждый год ресурсники латают прохудившиеся трубы, правда, традиционных ремонтов явно недостаточно - необходимы более решительные меры, а точнее, сети необходимо не просто ремонтировать, а реконструировать и заменять.

Напомним, до 2053 года сети находятся в аренде у КТК, которая занимается их ремонтом и обслуживанием. Однако в рамках существующего договора у компании нет полномочий проводить кардинальную перекладку труб, поэтому в течение этого года правительством области, городской администрацией и «Т Плюс» (куда входит КТК) разрабатывается вопрос о переходе на концессию. Это значит, что КТК станет не просто арендатором, а инвестором, который будет вкладывать свои деньги на приведение сетей в порядок, взамен за свои услуги компания будет получать прибыль. Сейчас, по словам руководителя кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергея Береснева, компания вкладывает миллионы рублей, не получая ничего взамен. В рамках концессии заключается договор на 35 лет, в течение которых «Т Плюс» обязуется 85% теплосетей привести в нормальное состояние. За эти годы в реконструкцию планируется вложить порядка 17 миллиардов рублей, то есть примерно по полмиллиарда рублей в год. Для сравнения: сейчас суммы, вложенные на сети, гораздо скромнее - примерно 60 миллионов.

У депутатов возник вопрос: на сколько повысится тариф? По словам руководителя РСТ Максима Михайлова, концессия не предполагает бесконтрольный рост тарифа. Он будет регулироваться в пределах индекса по субъекту, установленному правительством с учетом отклонений. Однако конкретной цифры, насколько вырастет тарифная ставка, пока нет. У народных избранников возникло беспокойство по поводу контроля за тарифами. Глава администрации Илья Шульгин заметил, что сейчас прорабатывается вопрос о привлечении членов Общественной палаты и общественных организаций к контролю за тарифами. По всей видимости, депутатов удовлетворила полученная информация, и большинство проголосовали за концессию.

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