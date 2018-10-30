2018-10-30T18:17:19+03:00
Происшествия

В Кировской области мужчина топором и поленом избил родного брата

Он набросился на родственника, пока он спал
Елизавета Захарова
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58-летнего мужчину избили топором и поленом58-летнего мужчину избили топором и поленомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Нагорском районе, в селе Синегорье, произошла кровавая драка: 58-летний мужчина ночью напал на своего брата и избил его поленом и колуном. Прибывшим полицейским злоумышленник сказал, что в дом ворвались неизвестные и напали на его брата. Инцидент произошел 23 октября 2018 года,. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

50-летний мужчина получил множественные травмы, в основном головы: ему сломали кости лицевого скелета, основания черепа, все его лицо исполосано ранами. Потерпевший самостоятельно вызвал «скорую» - его госпитализировали в Кировскую областную травматологическую больницу.

На месте происшествия был найдено полено и топор со следами крови. Сотрудники правоохранительных органов опросили жителей села и установили все обстоятельства преступления, проверив все версии.

- После проведения комплекса оперативных мероприятий, сотрудники полиции установили лицо нападавшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Им оказался проживающий вместе с потерпевшим брат. Мужчина долго не сознавался в содеянном.

В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он может сесть в тюрьму на 8 лет.

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