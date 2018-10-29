2018-10-29T10:18:12+03:00
Происшествия

Житель Тужи отправится в колонию за покупку поддельных водительских прав

Обман вскрылся при проверке сотрудниками ГИБДД
Александр ЧАРУШИН
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За фальшивые документы мужчина отдал 25 тысяч рублей. Фото: novosti33.ruЗа фальшивые документы мужчина отдал 25 тысяч рублей. Фото: novosti33.ru
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32-летнего жителя Тужинского района осудили за покупку поддельного водительского удостоверения. Летом 2018 года мужчина переписывался в интернете с продавцом фальшивых документов и договорился об изготовлении водительских прав. Осужденный передал ему все свои личные данные и фотографию. Затем 32-летний тужинец приехал в Киров, передал 25 тысяч рублей за услугу и забрал удостоверение.

- Обман вскрылся при проверке документа автоинспекторами, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Мужчину обвинили в преступлении по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 327 УК РФ «Пособничество в подделке удостоверения». Яранский районный суд признал его виновным и приговорил к восьми месяцам тюрьмы.

Решение суда не устроило мужчину, он подал апелляцию. Однако приговор был оставлен в силе. 32-летний тужинец отправится в колонию строгого режима.

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