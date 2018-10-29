За «Культурный выходной» в кировский космоцентр пришло 3200 посетителей

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-29T14:01:52+03:00

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Киров стал одним из участников всероссийской акции «Культурный выходной». В рамках этого благотворительного мероприятия уникальные музеи страны на день-два открывают свои двери для свободного посещения всех экспозиций. В нашем городе выбор музея пал на космоцентр, или Музей Константина Циолковского, авиации и космонавтики.

- Выбор был сделан в пользу этого центра, потому что он является одним из крупнейших музеев, посвященных освоению космоса в Приволжском федеральном округе, - прокомментировал куратор культурных проектов Сергей Александров.

В этот день гости космоцентра могли не только понаблюдать за сменой звезд на небе и созданием нашей Вселенной в планетарии, но и узнать, как устроена планета Земля, провести химический следственный эксперимент и узнать, как разрушаются планеты в космосе, а также попытаться состыковать космический корабль со станцией и даже поздороваться с настоящим космонавтом.

Космический «культурный выходной» превзошел ожидания организаторов: превысив максимальное число посетителей в обычный выходной день в два раза, в эту субботу музей собрал 3200 посетителей!

Отметим, что Кировский музей космонавтики, как его попросту привыкли называть жители города, на самом деле уникальный музей, который под своей крышей объединил и старину, и современность. Музей состоит из двух частей: старинного дома, где в 70-е годы девятнадцатого столетия жила семья Циолковских и современного, высокотехнологичного космического центра.

Больше фотографий с «культурного выходного» можно посмотреть в нашей фотогалерее.