2018-10-27T21:23:34+03:00
Происшествия

Восьмилетняя девочка получила серьезную травму в одном из кировских ТЦ

Ребенок потерял много крови
Анна КРЮКОВА
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Девочка получила травму на одном из аттракционовДевочка получила травму на одном из аттракционовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Местный житель пожаловался в группу «Злой кировчанин» на то, что в одном из кировских торговых центров серьезно пострадала его восьмилетняя дочь. Как пояснил мужчина, девочке предложили провести время в игровой комнате, пока родители сделают покупки. Однако через какое-то время маму и папу ребенка срочно вызвали к девочке. Оказалось, что она сильно поранилась на одном из аттракционов.

- Когда мы поднялись, то увидели нашего ребенка в слезах с обмотанным салфетками пальцем, - пояснил кировчанин. - Когда мы посмотрели на палец, то нас охватил шок – палец дочери был разрезан вдоль почти по всей его длине, вся горка, находящаяся в углу площадки была залита кровью.

Аптечки у сотрудников центра не оказалось. Ребенку вызвали скорую помощь, врачи срочно наложили девочке несколько швов. Специалисты даже рассматривали вариант, что маленькой кировчанке придется ампутировать палец.

Позднее девочка пояснила, что поранилась о сетку, из которой торчала проволока. Однако руководство центра не извинилось перед семьей. Кроме того, в день ЧП сотрудники быстро вытерли кровь ребенка и продолжили запускать детей в игровую комнату. Сейчас родители девочки обратились в прокуратуру и Ростехнадзор, чтобы другие малыши не попали в аналогичную ситуацию.

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