Кировчане отпраздновали день рождения ямы на улице Левитана

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-26T12:11:28+03:00

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В четверг, 25 октября, жители дома на улице Левитана отпраздновали день рождения ямы в своем дворе. Кировчане нарисовали плакат, украсили место «раскопок» воздушными шарами и даже купили торт. По словам жителей, яме (а она осталась на месте ремонта теплосетей) исполнился целый месяц. Фотографии с «праздника» они опубликовали в пабликей «Злой кировчанин».

В комментариях кто-то из кировчан отметил, что однажды уже чуть не упал в эту яму. А кто-то отреагировал на такое мероприятие с иронией.

- Зря вы это сделали, теперь администрация занесет ее в список достопримечательностей и объектов культурного наследия, - написал Вячеслав. - Будут беречь и всех от нее отгонять. Дай бог к 3000 году сама зарастет.

Кировском филиале ПАО «Т Плюс» «Комсомолке» сообщили, что в ближайшие два дня яму на Левитана закроют.

- У нас была задача в первую очередь обеспечить людям тепло, поэтому раскопками мы не занимались, - пояснили в пресс-службе компании. - Сейчас по городу остаются еще около 400 таких раскопок, до снега все они будут обязательно закрыты. График работ составлен.

Также в «Т Плюс» отметили, что работники ограждали яму для того, чтобы в нее никто не упал. Однако кто-то из кировчан убрал ограждения.

- Мы просим жителей не трогать ограждения, - отметили в пресс-службе. - От этого зависит жизнь и здоровье других граждан, в том числе и детей.

Напомним, что кировчане уже не в первый раз так реагируют на ямы и раскопки. В Нововятке дорогу ремонтировали с помощью стула