2018-10-25T14:28:11+03:00
Общество

Вятский палеонтологический музей предложили перенести в овраг Засора

Это прозвучало на «Киров urban форум»
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Вятский палеонтологический музей предлагают перевезти в овраг Засора. Фото: Алексей ТОРОПОВВятский палеонтологический музей предлагают перевезти в овраг Засора. Фото: Алексей ТОРОПОВ
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Первый урбанфорум, проведенный в Кирове, без сомнения вызвал если не ажиотаж, то повышенный интерес, как со стороны городских властей, так и предпринимателей и различных учреждений. Горожане не равнодушны к проблемам родного города и у них есть интересные мысли по поводу застройки и благоустройства города. Участниками «Киров urban форум» стали и сотрудники уникального в масштабах региона и страны Вятского палеонтологического музея.

Территорию вокруг потенциального здания музея ученые обещают превратить в прогулочную зону пермского периода. Фото: Алексей ТОРОПОВ

Территорию вокруг потенциального здания музея ученые обещают превратить в прогулочную зону пермского периода. Фото: Алексей ТОРОПОВ

- В течение двух дней обсуждалась концепция развития ландшафтных территорий оврагов «Засора» от ул. К.Маркса до ул. Казанской, - поделился с «Комсомолкой» директор музея Алексей Торопов. - Участники форума отметили, что в одном из оврагов, по адресу ул. Горбачёва, 13, простаивает недостроенное здание. Значительные площади, несколько этажей, интересное месторасположение, достаточно большая площадь для создания парковой зоны вокруг здания - хороший потенциал для развития территории. В процессе обсуждения участники форума предложили модифицировать строение для того, чтобы там мог разместиться Вятский палеонтологический музей. Это, безусловно, сделает и комплекс оврагов «Засора» и Вятский палеонтологический музей настоящей изюминкой города.

На данный момент музей занимает крыло на третьем этаже в Театре кукол. При положительном решении о переезде в овраг засора палеонтологи уверяют, что сделают и прогулочную зону в стиле пермского периода с фигурами древних рептилий – парейазавров и флоры того периода.

Вписанный в общую концепцию развития данной территории, музей станет логичным и удачным дополнением прогулочной зоны и полноценной площадкой для крупных общегородских мероприятий, - добавляет Алексей Леонидович. - Надеемся, что проекты, представленные организаторами форума найдут отклик у властей города и области и палеонтологические достопримечательности Кировской области в обозримом будущем предстанут перед жителями и гостями города во всем великолепии.

Сейчас уникальный музей располагается в Театре кукол. Фото: Алексей ТОРОПОВ

Сейчас уникальный музей располагается в Театре кукол. Фото: Алексей ТОРОПОВ

СПРАВКА «КП»

Вятский палеонтологический музей – один из лучших музеев страны и мира по сохранности и видовому разнообразию экспонатов. В витринах музея выставлены оригиналы скелетов древних животных, обитавших на территории Кировской области 250 миллионов лет назад. Музей существует с 1994 года. За это время ученые-палеонтологи открыли 22 новых вида животных, до этого неизвестных науке. Сделали массу сенсационных научных открытий. Раскопки ученые ведут в летний период в Котельничском районе. Особую ценность представляют найденные скелеты, сохранившиеся полностью.

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