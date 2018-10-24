Семнадцатилетнего кировчанина во второй раз осудили за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-24T14:36:48+03:00

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В Кирове осудили 17-летнего подростка за незаконную торговлю наркотиками. Молодому человеку уже во второй раз вынесли приговор по 228 статье. Об этом сообщила областная прокуратура.

Следствие выяснило, что подросток в феврале-марте 2018 года через интернет купил у неизвестного оптовую партию каннабиса (марихуана — прим. Ред.) После этого парень продавал наркотики, делая на улицах города закладки.

Но 5 марта 2018 года во время очередной попытки сделать «тайник», молодого человека задержали сотрудники полиции. Правоохранительные органы досмотрели парня, обыскали его жилище и нашли там 34 грамма наркотиков, готовые к продаже.

Вина подростка была полностью доказана. Нововятский районный суд отметил предыдущий условный срок за сбыт наркотиков отменил и приговорил кировчанина к шести годам лишения свободы по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ», п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт и сбыт наркотических средств в значительном размере, группой лиц» и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств в крупном размере».

Отбывать наказание осужденный будет в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу.