2018-10-23T17:09:13+03:00
Происшествия

Жителя Верхнекамского района за незаконно спиленные сосны и ели осудили на 1,5 года условно

Мужчина срубил 21 кубометр деревьев, нанеся урон лесному хозяйству более чем на 200 тысяч рублей
Елизавета Захарова
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В Верхнекамске работник леса незаконно срубил 21 кубометр хвойных деревьевВ Верхнекамске работник леса незаконно срубил 21 кубометр хвойных деревьевФото: Олег УКЛАДОВ
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В Верхнекамском районе 46-летний работник леса во время рубки деревьев в Барановском участковом лесничестве незаконно спилил 21 кубометр деревьев. Об этом сообщила прокуратура Верхнекамского района.

- С начала марта по двадцатые числа июля 2018 года мужчина срубил 16 кубических метров ели, и 5 — сосны, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. - Тем самым браконьер нанес министерству лесного хозяйства Кировской области ущерб в 203 678 рублей.

Свою вину злоумышленник признал и частично возместил нанесенный ущрон. Его осудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Мужчина приговорен к полутора годам лишения свободы условно, с годовым испытательным сроком: в это время он не может заниматься лесозаготовительной деятельностью.

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