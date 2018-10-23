11 лет колонии получил житель Нагорского района за убийство в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-23T13:14:33+03:00

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В Нагорском районе в новогоднюю ночь 1 января 2018 года местный житель расправился со своим приятелем с помощью топора и ножа. 69-летний мужчину осудили по двум статьям: ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщила областная прокуратура.

Как выяснило следствие, мужчины встречали Новый год в доме №4 по улице Лесной в селе Синегорье, Нагорского района. Во время праздника мужчины выпивали, отдыхали, но неожиданно между ними возникла ссора. Тогда осужденный взял в руки колун (разновидность топора — прим. Ред) и ударил им по голове своего приятеля, после чего, схватив нож, ударил им в ногу потерпевшего. В результате избиения у мужчины разорваны вены на бедре: от обильной потери крови мужчина скончался.

Суд приговорил жителя Нагорска к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Осужденный не согласился с решением суда и попытался обжаловать приговор. Но апелляция была отклонена, и приговор вступил в законную силу.