2018-10-23T09:32:59+03:00
Происшествия

Ночью в Костино горели частный дом и гаражи: с огнем боролись 28 спасателей

Причина ЧП пока что не называется
Александр ЧАРУШИН
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Огонь повредил сам жилой дом, а также два гаражаОгонь повредил сам жилой дом, а также два гаражаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 22 октября, в поселке Костино произошел пожар в частном жилом доме по ул. Октябрьской. Возгорание началось около 23.30 часов. Видеозапись с места событий была опубликована сообществом «КУ43 - Киров Убежище». Отметим, что в итоге огонь полностью уничтожил хозпостройку и крышу жилого дома, также были повреждены стены дома и потолочное перекрытие, крыши двух гаражей и вещи жильцов.

Ночной пожар в Костино.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

- Для борьбы с огнем и его последствиями потребовались усилия 28 спасателей, - рассказали в ГУ МЧС по Кировской области. - Также на месте пожара работали 10 единиц техники. Данные о пострадавших не называются, точная причина возгорания устанавливается.

Минувшей ночью в Кировской области произошли еще два пожара. В деревне Танабаево Уржумского района горели частный дом и пристрой к нему, с аналогичным ЧП спасатели боролись и в деревне Культура Опаринского района.

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