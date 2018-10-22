2018-10-22T17:21:53+03:00
Общество

В районе ДК «Космос» установят 1,3 километра поручней для незрячих кировчан

На работы потратят 860 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
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Работы будут завершены к 20 ноября. Фото: пресс-служба города КироваРаботы будут завершены к 20 ноября. Фото: пресс-служба города Кирова
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В Кирове продолжается установка поручней для слабовидящих граждан, помогающих в их передвижении. Напомним, ранее с такой инициативой в мэрию обратилось местное отделение Всероссийского общества слепых. В районе ДК «Космос» (по улицам Пугачева, Некрасова, Короленко, Щорса и Попова) проживает и работает много инвалидов по зрению - именно поэтому специальные поручни устанавливают именно здесь.

- До 20 ноября подрядчик должен установить 1,3 километра поручней, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Общая стоимость работ составит 860 тысяч рублей. Форма и высота поручней были согласованы с руководством общества слепых.

Отметим, что маршруты незрячих и слабовидящих кировчан выходят далеко за пределы этого района, поэтому работы по установке специальных поручней на улицах города будут продолжены.

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