Житель Яранска сядет на год и 8 месяцев за избиение пасынка
Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима
Мужчина избивал своего пасынка с 2017 по 2018 годыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителя Яранска признали виновным в избиении своего пасынка. Суд установил, что 26-летний молодой человек в течение всего 2017 года избивал своего 7-летнего пасынка. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.
- Мужчина надеялся таким образом добиться от мальчика неукоснительного послушания, - пояснили в ведомстве. - Обычно он наносил удары кожаным ремнем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, участковому Яранска объявили приговор в устной форме.