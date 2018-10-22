2018-10-22T16:42:17+03:00
Происшествия

Житель Яранска сядет на год и 8 месяцев за избиение пасынка

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима
Анна КРЮКОВА
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Мужчина избивал своего пасынка с 2017 по 2018 годыМужчина избивал своего пасынка с 2017 по 2018 годыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителя Яранска признали виновным в избиении своего пасынка. Суд установил, что 26-летний молодой человек в течение всего 2017 года избивал своего 7-летнего пасынка. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

- Мужчина надеялся таким образом добиться от мальчика неукоснительного послушания, - пояснили в ведомстве. - Обычно он наносил удары кожаным ремнем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, участковому Яранска объявили приговор в устной форме.

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