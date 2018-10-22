2018-10-22T15:09:45+03:00
Происшествия

Жительница Омутнинска укрывала приятеля, который убил свою жену

Женщина также помогла своему другу избавиться от трупа
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Раньше женщина уже отбывала наказание в тюрьмеРаньше женщина уже отбывала наказание в тюрьмеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Жительницу Омутнинска приговорили к лишению свободы за укрывательство убийцы. В апреле 2017 года в квартире у женщины гостила семейная пара. Супруги поругались на почве ревности, и во время ссоры мужчина задушил свою 24-летнюю жену. Это произошло на глазах у 32-летней знакомой убийцы. Однако женщина решила не сообщать о произошедшем в полицию, и даже помогла 24-летнему мужчине избавиться от трупа. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

- Убийца и его покрывательница спрятали тело в выгребной яме, - пояснили в областой прокуратуре. - Сотрудники правоохранительных органов разыскали подозреваемых и задержали их.

Суд признал вину женщины и назначил ей наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Раньше жительница Омутнинска уже отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что мы уже писали о том, что в 26 апреля 2017 года выгребной яме рядом с одним из домов города Омутнинска обнаружили тело женщины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С июля 2019 года кировские таксисты будут обязаны работать с онлайн-кассами
В Кирове за год вдвое снизилась смертность на дорогах
«Разрушать всегда легко»: Илья Шульгин выступил в защиту сквера на улице Менделеева
В районе ДК «Космос» установят 1,3 километра поручней для незрячих кировчан
Житель Яранска сядет на год и 8 месяцев за избиение пасынка
В Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются кировчане
«УРАЛХИМ» поделился практикой корпоративного добровольчества
Тройное ДТП под Котельничем: четверо пострадали, среди них один ребенок
Чепчанка продавала поросят через интернет и лишилась 21 тысячи рублей
Билеты на поезд для кировчан подорожают почти на 4%
В Кирове три женщины попали под колеса «шестерки»
Избил, придушил и ограбил: мужчина получил условный срок за нападение на кировчанку
Кировчане смогут пожаловаться на проблемы с платежками
В Кирове полицейский ударил задержанного мужчину. Возбуждено уголовное дело
Кировчанка проглотила пакет наркотиков, чтобы ее не задержала полиция
Кировская областная больница выплатит своему пациенту компенсацию
Законопроект «Единой России» об отказе от пенсионных преференций для депутатов и сенаторов принят в первом чтении
В рейтинге регионов по доступности газа Кировская область заняла 70 место из 73
В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку предусмотрено увеличение финансирования ряда госпрограмм
Две кировчанки потеряли по 30 тысяч рублей, оформляя кредиты
Погода на неделю: в Киров придут первый снегопад и сильный ветер
«Это наша общая история»: волонтеры из ВятГУ провели работу по восстановлению воинских мемориалов на территории Эстонии
Житель Верхнекамского района отправится в колонию за пьяную езду
В Кирове четыре дня назад пропала 41-летняя женщина
Ректор ВятГУ Валентин Пугач принял участие в пресс-конференции, посвященной первому урбанистическому форуму КИРОВ URBAN ФОРУМ
В понедельник десятки домов в Кирове останутся без электричества
Спасский собор Кирова получил новый колокол весом 4,8 тонн
Алиментщицу из Кирса отправят в колонию за очередную неуплату