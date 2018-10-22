Жительница Омутнинска укрывала приятеля, который убил свою жену

СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-22T15:09:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу Омутнинска приговорили к лишению свободы за укрывательство убийцы. В апреле 2017 года в квартире у женщины гостила семейная пара. Супруги поругались на почве ревности, и во время ссоры мужчина задушил свою 24-летнюю жену. Это произошло на глазах у 32-летней знакомой убийцы. Однако женщина решила не сообщать о произошедшем в полицию, и даже помогла 24-летнему мужчине избавиться от трупа. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

- Убийца и его покрывательница спрятали тело в выгребной яме, - пояснили в областой прокуратуре. - Сотрудники правоохранительных органов разыскали подозреваемых и задержали их.

Суд признал вину женщины и назначил ей наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Раньше жительница Омутнинска уже отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что мы уже писали о том, что в 26 апреля 2017 года выгребной яме рядом с одним из домов города Омутнинска обнаружили тело женщины.