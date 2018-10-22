Билеты на поезд для кировчан подорожают почти на 4%

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-22T13:23:14+03:00

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Тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны в 2019 году пройдут очередную индексацию. Об этом сообщает пресс-служба Кировского региона ГЖД. Рост цен на билеты на поезд составит 3,9%. Этот тариф уже утвержден Федеральной антимонопольной службой.

- Также вступает в силу новый гибкий график тарифов, - рассказали в пресс-службе. - В течение 2019 года будет несколько периодов с низкими ценами на билеты. Так, с 5 ноября по 19 декабря билеты подешевеют на 15%. С 9 января по 21 февраля и с 11 марта по 25 апреля цены на билеты будут на 12% ниже, чем обычно.

СЧИТАЛКА «КП»

2 633 рубля стоит билет в плацкарт поезда Киров-Москва (22 октября 2018 года)

2 737 рублей (+3,9%) будет стоить билет в плацкарт поезда Киров-Москва (22 октября 2019 года)

4 715 рублей стоит билет в купе поезда Киров-Санкт-Петербург (5 ноября 2018 года)

4 008 рублей (-15%) будет стоить билет в купе поезда Киров-Санкт-Петербург (5 ноября 2019 года)