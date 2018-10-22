2018-10-22T10:42:22+03:00
Экономика

В рейтинге регионов по доступности газа Кировская область заняла 70 место из 73

Цены в нашем регионе оказались значительно выше, чем в целом по стране
Александр ЧАРУШИН
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В среднем россияне могут купить в два раза больше газа, чем жители Кировской областиВ среднем россияне могут купить в два раза больше газа, чем жители Кировской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В агентстве «РИА Рейтинг» рассказали, сколько газа жители регионов России могут купить на свою зарплату. По этому показателю Кировская область заняла лишь 70 место в стране. Аналитики сравнили средний заработок кировчан с ценой на кубометр газа - цифры оказались неутешительными. Житель нашего региона может позволить себе 2 828 кубометров газа - значительно меньше, чем жители других субъектов РФ. Средняя стоимость «голубого топлива» в Кировской области при этом составила 8 рублей и 9 копеек за кубометр.

- Газ в Кировской области значительно дороже, чем в целом по стране, - отмечают аналитики. - В среднем россияне приобретают этот вид топлива по 6 рублей и 18 копеек за кубометр. При этом среднестатистический житель нашей страны может купить вдвое больше (5 827 кубометров) газа, чем кировчанин.

Отметим, что лидерами рейтинга стали Ямал, Сахалин и Ненецкий автономный округ - местные жители могут позволить себе 14 и более тысяч кубометров газа в месяц. Ситуация с газом оказалась сложнее, чем в Кировской области, только в трех регионах - Ивановской, Иркутской и Саратовской областях. Эти субъекты РФ и замкнули общий список.

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