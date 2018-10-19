Пешеходную аллею в Кочуровском парке закрыли на ремонт

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-19T15:23:55+03:00

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Сегодня, 19 октября, в Кирове перекрыли пешеходную аллею, ведущую от ул. Маршала Конева до ул. Екатерины Кочкиной в Кочуровском парке. Это временная мера, движение по аллее прекращено до 25 октября - за этот срок подрядчик должен успеть отремонтировать площадку.

- Компания-подрядчик может завершить ремонт и в более короткие сроки, - сообщили в пресс-службе города Кирова. - Но ускорение работ не должно привести к падению их качества. Задача подрядчика - максимально использовать благоприятные для ремонта погодные условия.

Отметим, что благоустройство Кочуровского парка проходило еще в 2017 году, однако тогда работ на пешеходной аллее не проводили. Теперь подрядчик выложит всю дорожку брусчаткой.