В Верхнекамском районе осужденный сломал нос сотруднику колонии

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-19T15:13:35+03:00

Мужчина может получить еще 12 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Против осужденного из колонии в поселке Лесном Верхнекамского района заведено новое уголовное дело. 2 октября 2018 года мужчина, находясь в штрафном изоляторе, ударил сотрудника колонии кулаком по лицу. В итоге у уфсиновца диагностировали перелом костей носа.

Нападение на сотрудника колонии.Видео: пресс-служба СУ СКР по Кировской области

- Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК РФ «Опасное для здоровья насилие против сотрудника колонии», - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Кировской области. - Максимальное наказание по этой статье может составить 12 лет тюрьмы.

Расследование дела продолжается. Специалисты следкома выясняют все детали этого ЧП.