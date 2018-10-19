2018-10-19T15:13:35+03:00
Происшествия

В Верхнекамском районе осужденный сломал нос сотруднику колонии

Мужчина может получить еще 12 лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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ЧП произошло 2 октября. Фото: Архив «КП»ЧП произошло 2 октября. Фото: Архив «КП»
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Против осужденного из колонии в поселке Лесном Верхнекамского района заведено новое уголовное дело. 2 октября 2018 года мужчина, находясь в штрафном изоляторе, ударил сотрудника колонии кулаком по лицу. В итоге у уфсиновца диагностировали перелом костей носа.

Нападение на сотрудника колонии.Видео: пресс-служба СУ СКР по Кировской области

- Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК РФ «Опасное для здоровья насилие против сотрудника колонии», - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Кировской области. - Максимальное наказание по этой статье может составить 12 лет тюрьмы.

Расследование дела продолжается. Специалисты следкома выясняют все детали этого ЧП.

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