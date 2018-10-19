Кировские повара зарабатывают от 20 до 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-19T13:24:03+03:00

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За год в Кировской области в два раза выросло количество вакансий для поваров. Это вывод агентства HeadHunter. Большая часть таких вакансий представлена в ресторанном и гостиничном бизнесе, а также в общепите. Нередко ищут поваров и предприятия розничной торговли.

- В среднем поварам предлагают зарплату от 20 600 рублей, - указано в исследовании. - Су-шефы могут зарабатывать от 28 000 до 34 000 рублей, а за вакансию шеф-повара работодатели предлагают суммы до 50 000 рублей в месяц.

86% вакансий в текущем году размещены в Кирове, в некоторых населенных пунктах повара вообще не требуются. Как правило, в Кирове и районах области повара работают посменно. В 66% случаях предприятия ищут поваров с опытом работы.