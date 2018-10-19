«Народ, крепитесь»: Киров вновь встал в километровых пробках

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-19T11:27:43+03:00

Весь поток машин в этом районе «стоит» и утром, и вечером. Фото: Яндекс.Пробки

В мэрии сообщают, что сроки перекрытия дорог будут сокращены

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Кировчане в соцсетях продолжают массово жаловаться на пробки в районе старого моста. Напомним, перекресток улиц Профсоюзной и Казанской оказался практически перекрыт из-за работ на теплосетях. Согласно плану, все ремонтные работы должны быть завершены лишь к 15 ноября, однако, по мнению горожан, ситуация уже сейчас становится критической.

- Народ, крепитесь! - пишут пользователи соцсетей. - Ленина, Профсоюзная, мост, дамба - все «стоит»! С пятницей вас!

- В итоге пробка растянулась на полтора километра, - жалуются кировчане. - От Володарского до Дымково все «стоит»! О чем думают в ГАИ и администрации?

«Стоят» все близлежащие улицы. Фото: Александра СКОМОРОХОВА vk.com/kirovdps

«Комсомолка» вслед за жителями задалась этим вопросом. В областной Госавтоинспекции нашим корреспондентам рассказали, что пути решения проблемы могут найти только специалисты администрации города Кирова.

- На данный момент идей о подготовке объездных путей нет, - сообщили «Комсомолке» в мэрии. - Пока что единственным вариантом «спасения» остаются максимально короткие сроки работ на теплосетях. Еще вчера мы сообщили на официальном сайте, что подрядчик будет вести ремонт практически в круглосуточном режиме. По новому плану работы могут завершить уже к 8 ноября.

Также в пресс-службе администрации Кирова сообщают, что вопрос со сроками ремонта теплосетей взят на личный контроль сити-менеджера Ильи Шульгина.