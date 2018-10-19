«Народ, крепитесь»: Киров вновь встал в километровых пробках
Кировчане в соцсетях продолжают массово жаловаться на пробки в районе старого моста. Напомним, перекресток улиц Профсоюзной и Казанской оказался практически перекрыт из-за работ на теплосетях. Согласно плану, все ремонтные работы должны быть завершены лишь к 15 ноября, однако, по мнению горожан, ситуация уже сейчас становится критической.
- Народ, крепитесь! - пишут пользователи соцсетей. - Ленина, Профсоюзная, мост, дамба - все «стоит»! С пятницей вас!
- В итоге пробка растянулась на полтора километра, - жалуются кировчане. - От Володарского до Дымково все «стоит»! О чем думают в ГАИ и администрации?
«Стоят» все близлежащие улицы. Фото: Александра СКОМОРОХОВА vk.com/kirovdps
«Комсомолка» вслед за жителями задалась этим вопросом. В областной Госавтоинспекции нашим корреспондентам рассказали, что пути решения проблемы могут найти только специалисты администрации города Кирова.
- На данный момент идей о подготовке объездных путей нет, - сообщили «Комсомолке» в мэрии. - Пока что единственным вариантом «спасения» остаются максимально короткие сроки работ на теплосетях. Еще вчера мы сообщили на официальном сайте, что подрядчик будет вести ремонт практически в круглосуточном режиме. По новому плану работы могут завершить уже к 8 ноября.
Также в пресс-службе администрации Кирова сообщают, что вопрос со сроками ремонта теплосетей взят на личный контроль сити-менеджера Ильи Шульгина.