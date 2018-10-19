Пенсионер выехал на «встречку» и врезался в иномарку: двое пострадали

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-19T10:33:08+03:00

Инспекторы устанавливают все детали этого ЧП. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Вчера, 18 октября в Кировской области произошло очередное ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, авария случилась в 12.00 часов дня на участке трассы под Кильмезью. 63-летний водитель машины «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в автомобиль «Ситроен С4».

- В итоге пострадали 48-летний водитель «Ситроена» и 64-летняя пассажирка «Рено», - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - Они получили серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу.

Отметим, что в момент аварии водитель «Рено» был трезв. Остальные детали ДТП устанавливают инспекторы.