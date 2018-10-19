Мэрия: Ежовский водный комплекс превратят в эко-парк

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-19T09:17:55+03:00

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В Кирове открыт конкурс на лучшую идею по благоустройству территории Ежовского озерно-родникового комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Участники конкурса составили проекты по созданию ленточного парка. Всего на суд жюри представлено семь различных концепций.

- Многие авторы предлагают устроить именно эко-парк, - рассказали в мэрии. - Ежовский комплекс может превратиться в «Вятскую Венецию», либо получить исторический «уклон» и стать эко-парком «Хлыновский» или парком «Возвращение к истокам». Автор одного из проектов предлагает также реконструировать и первую вятскую водонапорную башню.

Цель конкурса - создание новой рекреационной зоны, в которой кировчане могли бы отдыхать и заниматься спортом на открытых площадках. Проекты обустройства должны включать велосипедные дорожки, пешеходные зоны и лыжные трассы. Проект-победитель будет определен профессиональным жюри (градостроителями, общественниками, представителями проектных фирм).

СПРАВКА «КП»

Напомним, Ежовский озерно-родниковый комплекс - крупнейший водоем между левым обрывом Вятки и железнодорожной насыпью. Он протянулся от улицы Пролетарской до переезда у Трифонова монастыря (в районе улицы Лесной). Водоем был создан на месте прежней слободы Ежовка, более 20 родников вытекали с обрыва и наполняли Ежовский пруд.