2018-10-18T16:23:41+03:00
Происшествия

На Труда иномарка сбила 7-летнюю девочку

Врачи оказали помощь ребенку на месте аварии
Анна КРЮКОВА
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Школьница перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: УГИБДД по Кировской областиШкольница перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: УГИБДД по Кировской области
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В среду, 17 октября, на улице Труда сбили 7-летнюю школьницу. Авария произошла у дома №40 около 14.00. В этот момент девочка переходила дорогу в неположенном месте. О ДТП сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- Девочку сбил 22-летний водитель автомобиля «Шевроле Клан», - пояснили в ведомстве. - Он был трезвым.

Школьница получила небольшие травмы, госпитализация ей не потребовалась. Врачи помогли девочке на месте.

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