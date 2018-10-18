Заведующую спорт-комплекса, где футбольные ворота упали на подростка, приговорили к условному сроку

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-18T14:25:39+03:00

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Суд нашел виновного в падении футбольных ворот на 13-летнего мальчика в Кирово-Чепецке. За недобросовестность и халатность в исполнении своих обязанностей осуждена заведующая спортивного комплекса «Олимп-Арена»: женщина не выработала комплекс мероприятий по безопасности эксплуатации ворот и не выявила на них дефекты. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кировской области.

Напомним, что инцидент произошел 4 июня 2018 года в спортивном зале ледового дворца, на улице Заводской в Кирово-Чепецке. На 13-летнего мальчика упали футбольные ворота во время учебной тренировки юношеской хоккейной команды: подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Был госпитализирован.

Во время расследования уголовного дела эксперты выяснили, что футбольные ворота не соответствовали ГОСТам. У них не было устройства защиты от опрокидывания, маркировки, отсутствовали и сертификаты по разрешению введения в эксплуатацию. А сами ворота были установлены не по правилам техники безопасности. Да, и сотрудники спорт-комплекса должным образом не следили за инвентарем: хранили в неположенном месте, дефекты не устраняли, не ремонтировали.

Суд осудил женщину по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком, а также с лишением права в течение года занимать должность, связанную с организационно-распорядительными и хозяйственными полномочиями, на государственной службе или в органах местного самоуправления. Кроме того осужденная компенсировала потерпевшему материальный и моральный ущерб: порядка 200 тысяч рублей.