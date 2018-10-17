2018-10-17T17:50:59+03:00
Происшествия

Мэрия: из-за событий в Керчи детские сады и школы усилят меры безопасности

Кировские власти принимают все необходимые меры
Александр ЧАРУШИН
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В детсадах и школах усилят пропускной режим. Фото: администрация города Кирова www.admkirov.ruВ детсадах и школах усилят пропускной режим. Фото: администрация города Кирова www.admkirov.ru
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Городской департамент образования рекомендовал кировским школам и детским садам усилить меры безопасности после трагедии в Керчи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Соответствующие письма уже направлены во все образовательные организации Кирова.

- В сентябре во всех школах и детсадах уже проходили инструктажи, классные часы и тренировочные эвакуации, - подчеркнули в мэрии. - Также отрабатывался и алгоритм взаимодействия с экстренными службами. Однако теперь стоит вновь усилить контроль за безопасностью образовательных заведений.

В частности, в школах и детсадах усилят пропускной режим, а также проведут новые внеплановые инструктажи для учителей и персонала.

Напомним, сегодня в Керчи произошел взрыв в здании колледжа. Как минимум 18 человек погибли, еще 50 пострадали.

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