2018-10-17T15:29:43+03:00
Общество

«В удовлетворении иска отказано»: кировских католиков оставили без костела

Юрист Ян Чеботарев рассказал «Комсомолке» подробности этого решения
Александр ЧАРУШИН
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Полный текст решения суда будет опубликован через пять дней. Фото: Владимир ПЕСТОВ vk.com/fotokirovregionПолный текст решения суда будет опубликован через пять дней. Фото: Владимир ПЕСТОВ vk.com/fotokirovregion
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Сегодня, 17 октября, в Арбитражном суде Кировской области рассматривался иск католического прихода. Католики просили областное министерство госимущества безвозмездно передать им для богослужений часть помещений Александровского костела. Суд отказал приходу Пресвятого Сердца Иисуса в удовлетворении иска.

- Сегодня обсуждалась проблема, которая показалась суду существенной, - рассказал «Комсомолке» юрист Ян Чеботарев, представляющий интересы католического прихода. - Истец просил передать организации только часть помещений храма, а кадастровый номер имеет весь костел целиком. Согласно действующему закону, религиозные организации могут претендовать только на те помещения, которые стоят на кадастровом учете.

По мнению Чеботарева, проблема заключена именно в том, что католики претендовали только на часть здания, предлагая оставить некоторые помещения в ведении министерства.

- Полный текст своего вердикта Арбитраж опубликует через пять дней, - подчеркнул юрист. - Если проблема действительно заключена в кадастровом учете, мы не будем спорить с решением, а просто подадим новый пакет документов. Если же суд решит вообще отказать в правах католического прихода, то мы будем обращаться в вышестоящие (федеральные, либо европейские) инстанции.

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