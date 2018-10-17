2018-10-17T13:07:07+03:00
Происшествия

Кировский таксист выбил входную дверь в квартире пассажира и украл 80 тысяч рублей

Задержанный оправдывается тем, что потерпевший не заплатил за его услуги
Елизавета Захарова
Поделиться:
Таксист выбил дверь, проник в квартиру и украл 80 тысяч рублей у своего пассажираТаксист выбил дверь, проник в квартиру и украл 80 тысяч рублей у своего пассажираФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Кирове 41-летний мужчина выбил входную дверь в чужую квартиру, проник в нее и украл 80 тысяч рублей. В это время хозяин был дома, но даже ухом не повел: выпивший мужчина крепко спал. После пробуждения и обнаружения пропажи и сломанной двери он обратился в полицию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Кировской области.

В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что злоумышленник работает в службе такси. В этот вечер он довез выпившего мужчину до дома, но у того с собой денег не было. Тогда пассажир сказал, что поднимется в квартиру, возьмет деньги и заплатит. Таксист согласился подождать. Но мужчина так и не вернулся. Тогда задержанный сам поднялся к квартире и выбил входную дверь, после чего забрал не только оплату за свои услуги, но прихватил с собой 80 тысяч рублей.

Сейчас полицейские продолжают расследование уголовного дела по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Таксиста могут осудить на 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Белой Холуницы силой увезли из дома и жестоко избили
На Зональном 28-летний наркоман упал с балкона десятого этажа
«В удовлетворении иска отказано»: кировских католиков оставили без костела
Киров занял 20 место в рейтинге благоприятных для карьеристов городов
Кирово-Чепецк стал финалистом конкурса «Лучшая муниципальная стратегия 2018»
В Кирове водитель автобуса зажал в дверях десятилетнюю девочку
В Кирове пропал 25-летний молодой человек: на связь он не выходил с мая
Депутата Орловского района заставили досрочно сложить полномочия
Коммунальщики обманули жильцов многоквартирного дома на 240 тысяч рублей
Кировчанин сядет в тюрьму на четыре месяца за украденную бутылку дешевого пива
Из-за шквалистого ветра в Кировской области энергетики перешли на усиленный режим работы
В Кировской области выдано 1 900 000 банковских карт
Безработный житель Кирса устроил в своем доме наркопритон
В слободу Курочкино пустят автобус №26
Кошка Дашка около месяца ждала своего хозяина, отказываясь от еды
В Кирове ночью пытались сжечь банкомат
«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»
Житель Лузы не одолжил денег собутыльнику и был убит в канаве
В Кирове вместо «желтых заборов» на проблемных дорогах появятся «зебры» и «лежачие полицейские»
На карте кировской ЦДС низкопольные автобусы выделили желтыми значками
В Кирове всю ночь искали девятилетнюю школьницу
За прошедшую неделю 147 кировчан заболело кишечной инфекцией