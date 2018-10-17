Кировский таксист выбил входную дверь в квартире пассажира и украл 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-17T13:07:07+03:00

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В Кирове 41-летний мужчина выбил входную дверь в чужую квартиру, проник в нее и украл 80 тысяч рублей. В это время хозяин был дома, но даже ухом не повел: выпивший мужчина крепко спал. После пробуждения и обнаружения пропажи и сломанной двери он обратился в полицию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Кировской области.

В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что злоумышленник работает в службе такси. В этот вечер он довез выпившего мужчину до дома, но у того с собой денег не было. Тогда пассажир сказал, что поднимется в квартиру, возьмет деньги и заплатит. Таксист согласился подождать. Но мужчина так и не вернулся. Тогда задержанный сам поднялся к квартире и выбил входную дверь, после чего забрал не только оплату за свои услуги, но прихватил с собой 80 тысяч рублей.

Сейчас полицейские продолжают расследование уголовного дела по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Таксиста могут осудить на 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.