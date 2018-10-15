Пьяный житель Мурашей зарезал мать своей сожительницы

СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-15T16:17:08+03:00

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В ночь на воскресенье, 14 октября, в Мурашинском районе Кировской области была убита местная жительница. Об этом рассказали в пресс-службе областного следственного комитета. По предварительным данным, 53-летняя женщина погибла от рук сожителя своей дочери. Все началось с распития алкогольных напитков, в какой-то момент между погибшей и убийцей началась ссора.

- Мужчина нанес ей 20 ударов ножом в шею и грудь, - рассказали в ведомстве. - От полученных травм 53-летняя потерпевшая скончалась на месте. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание по статье может составить 15 лет колонии.

Расследование дела продолжается. Специалисты СУ следкома устанавливают все детали этого убийства.