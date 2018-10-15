Котельную в Кировской области отключили от электричества из-за долгов
В Кировской области под угрозой срыва отопительного сезона оказались котельная в деревне Шмелево Свечинского района Кировской области. Котельгная накопила долги перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», из-за чего энергетики отключили котельную от сети.
В ситуацию вмешалась прокуратура Свечинского района.
- Прекращение электроснабжения котельной фактически привело к прекращению подачи тепла в жилые дома, - поясняют в прокуратуре Кировской области. - Это создает угрозу срыва отопительного сезона 2018-2019 г.г.
Поэтому прокурор Свечинского района направил в Шабалинский районный суд исковое заявление с требованием признать незаконными действия ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по введению ограничения режима потребления электроэнергии в котельной.
Суд признал требования прокуратуры района законными и обязал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» возобновить подачу электроэнергии к котельной.