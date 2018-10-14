На Воровского трубы лопнули уже на следующий день после ремонта

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-14T16:13:49+03:00

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В Кирове на улице Воровского,112 лопнули только что отремонтированные трубы. По словам местных жителей, в четверг на месте до 22.00 работала аварийная бригада. Однако уже на следующий день, 12 октября из труб снова хлынул фонтан воды. Фотографии с аварией опубликовала местная жительница в группе «Злой кировчанин».

- Состояние труб ужасное, - поделилась своим мнением Людмила. - Их не заваривать надо, а менять. На что ремонтники ответили, что им выделили только 1,5 трубы... то есть они сегодня опять все разроют, заварят, отчитаются! Завтра опять прорыв! Снова рыть, заваривать!

Кировчанка также пояснила, что жители дома на Воровского уже сами готовы скинуться и купить трубу. Однако от такого предложения рабочие отказались, объяснив это тем, что такие работы в их план не входят.

В ответ на обращение Людмилы один из кировчан отметил, что трубу не будут менять даже если жители ее купят, потому для этого нужны дополнительные работы по раскопке и демонтажу старых труб. Кто-то из пользователей, предложил обратиться с проблемой к губернатору.